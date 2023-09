La Cité de l’espace met le Japon ce weekend

Partager Facebook

La Cité de l’espace met le Japon à l’honneur le week-end du 9 et 10 septembre 2023 pour fêter la présence de l’équipe nationale nippone à Toulouse pour la Coupe du Monde de rugby.

Site de référence en Europe en matière de diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public, la Cité de l’espace organise un week-end spécial autour du Japon les 9 et 10 septembre prochains. Faisant écho aux 2 matchs de l’équipe du Japon organisés à Toulouse dans le cadre de la coupe du monde de Rugby, la Cité de l’espace a choisi de célébrer le Pays du Soleil Levant en proposant aux visiteurs de découvrir les missions spatiales et la culture japonaises, le temps d’un week-end.

Un week-end pour découvrir la mission japonaise HAYABUSA2

La mission japonaise de la JAXA, l’agence spatiale japonaise, a permis à la sonde HAYABUSA2 d’étudier l’astéroïde RYUGU entre juin 2018 et novembre 2019. La sonde a effectué plusieurs brefs atterrissages sur l’astéroïde et a collecté des échantillons à la surface, avec l’aide notamment de l’atterrisseur MASCOT développé par le CNES et le DLR. Les échantillons ont été largués par capsules sur la Terre en décembre 2020.

Grâce au partenariat entre la Cité de l’espace, la JAXA et le CNES, le public pourra admirer dans les expositions permanentes des échantillons de l’astéroïde RYUGU ainsi qu’un modèle réduit 3D de l’astéroïde RYUGU.

En Europe, seul le Science Muséum de Londres et la Cité de l’espace proposent au public de découvrir des échantillons de l’astéroïde RYUGU.

Des animations autour de la culture japonaise

Samedi 9 septembre, dès 10h et tout au long de la journée, le club AMPKT organisera des démonstrations de Kyūdō, un art martial japonais issu entre autres du tir à l’arc guerrier. L’après-midi, le public pourra participer à des ateliers manga sur le thème de l’espace et des ateliers d’apprentissage de la langue japonaise, en partenariat avec l’association WAKABA.

Dimanche 10 septembre, les visiteurs pourront découvrir une démonstration de Iaidō, un art martial d’origine japonaise basé sur l’action de dégainer le sabre et de frapper en un seul geste.

Plus d’infos : https://www.cite-espace.com/