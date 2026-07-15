Biblioplage 2026 : quand la lecture s’invite à Toulouse Plages sous les arbres de la Prairie des Filtres

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Cet été, inutile de choisir entre farniente au bord de l’eau et pause culturelle ! Du 27 juillet au 21 août 2026, le grand événement Toulouse Plages accueille à nouveau « Biblioplage ». La bibliothèque municipale prend ses quartiers d’été et déploie son célèbre bibliobus à la pointe de la Prairie des Filtres. Un espace de détente gratuit et ombragé, idéal pour bouquiner au frais et profiter d’animations ludiques face à la Garonne.

Un bibliobus les pieds dans l’herbe, à deux pas du Pont-Neuf

La Prairie des Filtres se métamorphose et devient le repaire favori des Toulousains en quête de fraîcheur. Pour accompagner ce décor de carte postale balnéaire, quoi de mieux qu’un bon livre ?

Idéalement installé à la pointe du parc, en direction du Pont-Neuf, le bibliobus de la ville déploie ses collections pour créer une véritable bibliothèque éphémère. Les visiteurs pourront piocher parmi une large sélection d’ouvrages adaptés à tous les âges et à tous les goûts : romans de l’été, bandes dessinées, albums jeunesse, ou encore magazines. Il ne reste plus qu’à trouver un coin d’ombre sous les arbres centenaires de la Prairie pour s’évader au fil des pages.

Des matinées de détente à l’abri des fortes chaleurs

Pour vous garantir un confort de lecture optimal et éviter les températures étouffantes de l’après-midi, Biblioplage a choisi d’ouvrir ses portes exclusivement en matinée.

Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30, les équipes de la bibliothèque vous accueillent dans ce cadre bucolique. C’est le créneau parfait pour une sortie matinale en famille ou un moment de tranquillité en solitaire avant que le site de Toulouse Plages ne s’anime pleinement.

Le programme des animations estivales gratuites

Au-delà de la consultation libre des ouvrages, Biblioplage propose plusieurs rendez-vous ponctuels pour dynamiser vos matinées. Des ateliers créatifs et des temps d’échange sont au programme, le tout dans une ambiance toujours décontractée et 100 % gratuite :

Vendredi 31 juillet (à 10h00 et 11h00) : Séances de lectures à voix haute, pour se laisser bercer par de belles histoires en plein air.

Mardi 4 août (à 10h00) : Atelier « Bavardages » , un moment convivial d’échanges et de discussions autour de coups de cœur littéraires ou de thématiques variées.

Vendredi 7 août (à 10h00) : Nouvelle session de l’atelier « Bavardages » .

Mercredi 19 août (à 10h00) : Atelier créatif marque-pages, une activité manuelle idéale pour les enfants qui pourront repartir avec leur propre création personnalisée.

Informations pratiques pour votre visite