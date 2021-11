Ichon et Brö en concert à Toulouse

Partager Facebook

Ce mercredi 17 novembre, Ichon et Brö seront en concert au Rex de Toulouse.

C’est avec ses compères Loveni et Myth Syzer qu’il développe sa carrière au sein du collectif Bon Gamin, une famille artistique dans laquelle la liberté est le mot d’ordre. Après différents EP et mixtapes, Ichon s’est concentré pendant plus de deux ans sur son premier album studio, Pour de vrai. Le voilà donc à Toulouse, au Rex, ce mercredi 17 novembre pour notre plus grand plaisir.

On pourra découvrir aussi l’artiste Brö en première partie.“Hybride” est certainement le mot qui la définit le mieux. BRÖ détonne et cultive sa singularité. De ces jeunes années, elle gardera la poésie, le sens de la formule qui percute l’esprit ; de ses karaokés nocturnes, le goût de la performance.