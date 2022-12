Fredz et LAUCARRE en concert cette semaine

Partager Facebook

Le Saint des Seins accueille ce jeudi 8 décembre un double concert avec Fredz et Laucarré!

FREDZ

On devine chez Fredz l’envie d’en découdre avec les apparences. Avec un esprit résolument DIY: « Je fais tout depuis ma chambre. C’est très important pour moi. On y va avec ce qu’on a comme on dit ! Je veux pouvoir tout gérer, tout contrôler artistiquement… » précise-t-il. Fredz démontre avec sa musique qu’on peut viser juste sans se perdre. Chanter des choses parfois même douloureuses sans chuter dans le pathos navrant. Surtout, Fredz veut monter sur scène. Croiser le public. Enfin s’incarner. En guise d’éclaireur, on pourra écouter son single, « À ce qu’il paraît », un titre très attendu par ses fans depuis qu’il a posté un premier freestyle du titre sur ses réseaux et notamment sur TikTok, plateforme sur laquelle il connaît un succès impressionnant depuis quelques mois. Sur ce titre, Fredz se confie sur ses incertitudes et la pression qu’il ressent par rapport à sa carrière musicale mais aussi sur ses déceptions amoureuses. Un franc succès pour Fredz avec plus de 5 millions de streams cumulés pour ce titre.

LAUCARRE

LauCarré. Lire: L Au Carré. L pour Loïc son prénom et pour Lasne son nom de famille qu’il met Au Carré. Nanterre. Suresnes. 19 ans. Quand il parle de sa musique, en l’occurrence le rap, ses yeux soudain s’illuminent. Et ses mots s’emballent. Il en est. Ce mélange de flow, de beats et de boucles, il vient de loin, de son enfance. A peine collégien Loïc s’essaye à ses premiers textes, après s’être d’abord fait la voix en reprenant les titres de ses icônes d’alors: Sexion d’Assaut. Il est curieux, gourmand, ouvert, c’est absolument saisissant au moment de le rencontrer. Il ne s’interdit rien à l’heure de la (ré)création. Si plusieurs centaines de milliers d’internautes ont déjà pu découvrir ses vidéos où il rappe en défiant l’asphyxie et l’apesanteur depuis sa chambre, – la trilogie impeccable Carrépisode-, LauCarré est capable d’explorer d’autres territoires, d’autres formes. Il serait idiot de le limiter à sa vitesse lumière. Loïc apprend son art, il le teste, il se teste.

Réservations : www.bleucitron.net