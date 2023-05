Franz Ferdinand s’invite aux 40 ans du Bikini

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Teaser depuis quelques semaines, le groupe Franz Ferdinand sera à l’anniversaire du Bikini le 19 aout prochain. Mise en vente mercredi 17 mai à 10h.

Armée d’un sens aigu de ce qui caractérise une « chanson pop classique » (le groupe proclamait qu’il écrivait de la musique « pour faire danser les filles »), la musique de Franz Ferdinand continue de résonner dans le monde entier.

En près de deux décennies, le groupe est devenu d’un point de vue commercial et critique, l’un des plus grands groupes britanniques au monde, vendant ainsi plus de 10 millions d’albums, avec 1,2 milliard de streams à ce jour, 14 albums de platine, remportant des Brit, Ivor Novello et Mercury Prize Awards, des nominations aux Grammy et écoulant 6 millions de billets pour leurs concerts incendiaires autour du monde…

Vous l’aurez compris, c’est le concert à ne pas manquer de cet été au Bikini. Rendez-vous le samedi 19 août, dans le cadre de l’anniversaire des 40 ans du Bikini.

FRANZ FERDINAND [Le Bikini 40 ans]

SAMEDI 19 AOUT 2023

Le Bikini

Mise en vente mercredi 17 mai à 10h00

www.lebikini.com