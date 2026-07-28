« Toulouse Créative » : Quand l’art investit l’espace urbain en vidéo

Durant la foisonnante saison des festivals toulousains, la culture ne s’est pas cantonnée aux scènes traditionnelles et aux salles obscures. Elle a jailli dans la rue, sur les places historiques et au bord de la Garonne, allant directement à la rencontre des habitants. C’est tout l’esprit de « Toulouse Créative », une démarche inédite qui s’est déployée cet été à travers une série de capsules vidéo captivantes. Musique, théâtre, danse, ou arts plastiques : toutes les disciplines peuvent s’y exprimer, avec une place centrale accordée à la performance musicale, qu’elle soit principale ou en accompagnement.
Crédits : ©LEO ITARTE – Toulouse Mairie et Métropole
Toulouse, fière Ville Créative de l’UNESCO
Depuis que Toulouse a rejoint le prestigieux réseau des Villes Créatives de l’UNESCO, elle n’a cessé d’explorer de nouvelles manières de faire vivre l’art au quotidien. « Toulouse Créative » est bien plus qu’un simple label apposé sur une affiche. Il s’agit de l’identité fédératrice du projet culturel toulousain. Cette signature globale rassemble, impulse et valorise l’ensemble des initiatives culturelles portées par la collectivité. L’objectif est clair : décloisonner l’art et créer la surprise au cœur même du tissu urbain.
Trois capsules, trois ambiances : revivez les temps forts de l’été
Pour illustrer cette dynamique audacieuse, des artistes de renommée internationale ont été invités à investir de manière impromptue des lieux emblématiques ou inattendus de la ville rose. Le résultat se décline en performances courtes, intenses et visuellement saisissantes. Les trois premiers épisodes sont d’ores et déjà disponibles sur la chaîne YouTube de la Ville de Toulouse.
1. L’énergie jazz de Daoud au Festival de Toulouse
Dans le cadre du Festival de Toulouse, le trompettiste Daoud et ses musiciens ont offert un live vibrant en plein air, au bord de la Garonne, non loin du pont Saint-Pierre et de la Daurade. Une performance jazz survoltée qui a su capter l’essence même de l’été toulousain, mêlant cuivres éclatants, lignes de basse percutantes et atmosphère chaleureuse devant un public conquis et dansant.
👉 Découvrez le live de Daoud :
2. La virtuosité de Roberto Fonseca pour Rio Loco
C’est au pied de la majestueuse basilique Saint-Sernin, joyau de l’art roman, que le célèbre pianiste cubain Roberto Fonseca a posé ses accords. Dans le cadre du festival Rio Loco, l’artiste, accompagné de la classe de saxophone du Conservatoire de Toulouse, a livré une performance suspendue dans le temps. Un dialogue musical poétique et virtuose entre les notes jazz afro-cubaines et le patrimoine historique toulousain.
👉 Découvrez le live de Roberto Fonseca :
3. L’envoûtante déambulation Flamenco au Nouveau Printemps
Pour le festival de création contemporaine Le Nouveau Printemps, ce sont les arts visuels et la danse qui ont pris possession de l’espace public. À travers l’œuvre participative et évolutive « En la piel del otro » (Dans la peau de l’autre), imaginée par l’artiste Pilar Albarracín, une foule habillée de robes sévillanes éclatantes a déambulé dans les rues de la ville et les jardins. Une performance vibrante, pensée comme un cri pour la liberté et un appel à la convivialité, réaffirmant la beauté des cultures traditionnelles dans notre monde globalisé.
👉 Découvrez la déambulation flamenco :