Découvrez Sully avec Tom Hanks à l’UGC Montaudran

Dans le cadre de son Cycle Cinéma, l’Envol des Pionniers propose de découvrir le 23 juin prochain le film Sully avec Tom Hanks à l’UGC Montaudran.

Depuis plusieurs éditions, le Cycle Ciné Avia nous propose de découvrir la grande aventure du transport aérien, les exploits des héros de l’air, leurs drames et romances avec la projection de grands classiques, chef d’œuvres et documentaires. Le 23 juin, c’est au tour du film de Clint Eastwood avec Tom Hanks de nous embarquer dans une histoire humaine incroyable avec comme toujours chez Clint Eastwood la relation entre l’Amérique et le traitement de ces héros.

Synopsis : Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au “miracle sur l’Hudson” accompli par le commandant Chesley Sullenberger dit « Sully »: réussir à poser son appareil sur les eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie des 155 passagers à bord. Cependant, alors que Sully est salué par l’opinion publique et les médias pour son exploit inédit dans l’histoire de l’aviation, une enquête est ouverte, menaçant de détruire sa réputation et sa carrière.

Réservations : https://www.lenvol-des-pionniers.com/agenda/cine-avia-sully/