Photos : Retour en images sur le spectacle de Pierre-Emmanuel Barré à Toulouse

Mercredi 18 janvier, Pierre-Emmanuel Barré a présenté son spectacle « Pff » au Zénith de Toulouse accompagné de guests. Retour en images sur cette belle soirée !

Dans « Pff.. », Pierre-Emmanuel Barré donne son avis sur tout avec comme modeste objectif que « vous repartiez moins con et qu’il reparte plus riche ». Tout un défi pour l’humoriste qu’on a pu découvrir le18 janvier 2023 au Zénith de Toulouse avec des invités : Giedré, Ayemeric Lompret, ou encore Benjamin Tranié et Guillaume Meurice.

Crédit photo : Marc Nguyen

