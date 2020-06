Découvrez de nouvelles recommandations de la Cinémathèque de Toulouse !

Partager Facebook

Cette semaine, la Cinémathèque de Toulouse passe en mode Fête de la musique.

Le 21 juin aura lieu la fête de la musique, et la Cinémathèque de Toulouse a toujours accordé une grande attention à cet art. Depuis 2010, elle mène une activité de production et de programmation de ciné-concerts ayant pour but de faire connaître des films muets au plus grand nombre tout en offrant une large place à la création musicale.

Au programme des recommandations de la Cinémathèque de Toulouse cette semaine : de la musique donc, mais aussi des articles sur la mode estivale parus dans des revues de cinéma des années 1930, un film sur un immigré clandestin datant de 1964 et une rencontre avec deux cinéastes membres de l’ACID.

Des rencontres avec des musiciens

Des ciné-concerts en photos

Ciné-concert Benshi Orochi : https://www.flickr.com/photos/cinematheqtlse/albums/72157700363654561/with/30091059777/

Ciné-concert Carmen par Zygel : https://www.flickr.com/photos/cinematheqtlse/albums/72157696257582564

Ciné-concert Les Lumières de la Ville : https://www.flickr.com/photos/cinematheqtlse/albums/72157667141816174

Deux livres de Karol Beffa

Karol Beffa est maître de conférences à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm. Ancien élève de l’ENS, titulaire de neuf Prix du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, il est l’auteur de plus de vingt musiques de films. Il a été, en 2012 et 2013, titulaire de la chaire de création artistique au Collège de France.

Karol Beffa accompagne régulièrement des ciné-concerts à la Cinémathèque de Toulouse. Voici deux des livres dont il est coauteur : Ravel, un imaginaire musical et Les Coulisses de la création.

Un film Mémoire filmique Pyrénées-Méditerranée : Azevedo de Louis Cros (1964)

Une rencontre Retour d’ACID

Rencontre avec Patric Chiha, talentueux cinéaste autrichien qui s’était fait remarquer dès son premier long métrage, Domaine, sélectionné à la Mostra de Venise et placé tout en haut de son Top Ten 2010 par John Waters, et Ioanis Nuguet, un de ses parrains au sein de l’ACID, auteur de Spartacus & Cassandra.

En kiosque : mode estivale

L’été arrive, un peu de légèreté, voire de frivolité !

Avec les beaux jours les collections été fleurissent dans les magasins. C’était déjà le cas en 1933 avec les « maillots et pyjamas » de plage. Mode estivale qui s’accompagne d’autres questions existentielles et essentielles : pilosité et maquillage.

Maillots et pyjamas : https://bib-num.cinemathequetoulouse.fr/viewer/987/?offset=2#page=13&viewer=picture&o=&n=0&q=

Pour vous, Mesdames : https://bib-num.cinemathequetoulouse.fr/viewer/835/?offset=1#page=13&viewer=picture&o=&n=0&q=

Comment se maquiller en été : https://bib-num.cinemathequetoulouse.fr/viewer/934/?offset=2#page=13&viewer=picture&o=&n=0&q=