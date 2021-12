Cycle Renato Berta à la Cinémathèque en janvier prochain !

Partager Facebook

La Cinémathèque de Toulouse propose un cycle autour du directeur de la photographie et chef opération Renato Berta du 4 janvier au 17 février 2022.

Son nom apparaît dans le générique de plus de 120 films, dont bon nombre ont marqué 50 ans d’histoire du cinéma. Il aime ce qui interroge, et il met en scène ses recherches, ses doutes et ses rencontres avec tous ces films et cinéastes qui « ont fait bouger [son] regard, et parfois même [sa] vie » dans un passionnant livre de mémoires, Photogrammes, issu de conversations avec le scénariste et réalisateur Jean-Marie Charuau (Grasset).

Renato Berta, directeur de la photographie ou chef-opérateur est l’invité de la Cinémathèque en début d’année. Il sera présent à Toulouse du 20 au 22 janvier.

Les rendez-vous à ne pas manquer

RENCONTRE-SIGNATURE AVEC RENATO BERTA ET JEAN-MARIE CHARUAU

Autour de l’ouvrage Photogrammes de Renato Berta et Jean-Marie Charuau (Grasset, octobre 2021)

Des saillies de Godard aux conversations avec Sartre et Simone de Beauvoir, en passant par les Black Panthers, Robert Doisneau, Ingrid Caven, Susan Sontag, Isabelle Huppert, Marcello Mastroianni, Photogrammes – les mémoires de Renato Berta – sont truffés d’anecdotes, de portraits, de coulisses. Mais ils offrent aussi une méditation sur des « questions de cinéma » : rapport au réel, travail technique, lien entre l’éthique et l’esthétique…

Entrée libre dans la limite des places disponibles

> Vendredi 21 janvier à 19h à la Cinémathèque de Toulouse

> Samedi 22 janvier à 11h à la librairie Ombres Blanches

FILMS PRESENTÉS PAR RENATO BERTA

La Salamandre d’Alain Tanner (1971) jeudi 20 janvier à 19h

Renato Berta, face caméra de Paul Lacoste (2021) jeudi 20 janvier à 19h, en présence de PAUL LACOSTE

No Smoking d’Alain Resnais (1992) vendredi 21 janvier à 21h

Smoking d’Alain Resnais (1992) samedi 22 janvier à 16h

L’Homme blessé de Patrice Chéreau (1982) samedi 22 janvier à 19h

Sauve qui peut (la vie) de Jean-Luc Godard (1979) samedi 22 janvier à 21h

——————

FILM PRESENTÉ PAR ROBERT GUEDIGUIAN

Marie-Jo et ses deux amours de Robert Guédiguian (2001) mercredi 12 janvier à 16h30