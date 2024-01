Concours. Gagnez vos places pour le spectacle de Caroline Estremo à Toulouse !

Partager Facebook

Caroline Estremo présente son seule en scène « J’aime les Gens » le jeudi 25 janvier 2024 au Zénith Toulouse Métropole. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

The Last ! Après plus de 200 représentations dans toute la France, Caroline Estremo clôture la tournée de son spectacle « J’aime les gens » à la fin du mois, chez elle à Toulouse. L’humoriste offrira un show mêlant rire et émotion sur la scène du Zénith.

Caroline Estremo est infirmière aux urgences de Toulouse depuis 8 ans. Elle a ému la toile en 2016 en postant sur les réseaux une vidéo à chaud sur ses conditions de travail et les difficultés de l’hôpital public. En 2017, elle publie son 1er livre sur les réalités de son quotidien. Vendu à 20 000 exemplaires #infirmière est aujourd’hui un incontournable des étudiant(e)s infirmier(e)s.

« Parce que quand on rit on est plus beau que quand on pleure », c’est avec son one woman show « J’aime les gens ! » qu’elle persiste et signe sa déclaration d’humour et d’amour aux soignants.

Toulouseblog et Bleu Citron vous offrent des places pour cette dernière date à Toulouse !

Réservations : spectacles.bleucitron.net