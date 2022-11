Concours : Gagnez vos places pour Le Membre Fantôme au Bascala !

Partager Facebook

Le Bascala de Bruguières accueille le 22 novembre prochain la compagnie Bancale avec le spectacle « Le Membre Fantôme ». Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

La Compagnie Bancale dévoilera un spectacle unique au Bascala le 22 novembre. Avec Le Membre Fantome, revoyez vos avis sur le cirque. « On s’est tous blessé des centaines de fois, de l’égratignure aux points de suture, de la petite torsion aux grosses entorses, du coton imbibé de mercurochrome à l’opération. Tous les artistes de cirque se sont ou se blesseront un jour mais sont-ils pour autant inconscients ? Combien de fois ai-je entendu des « vous êtes fou ! », « vous n’avez pas de tapis, pas de filet ! », « vous ne pouvez pas vous attacher ?! », et pourtant combien d’entre eux viendraient voir le spectacle si l’acrobatie était entravée par le tapis, si la mise en scène était entachée par une longe. Sans même se l’avouer, le public ne chercherait-il pas à dépasser ses propres peurs à travers le corps du circassien ? » voilà l’idée du specatcle.

En 2016, suite à une blessure en bascule coréenne, Karim Randé prend la décision de se faire amputer du pied droit afin de pouvoir refaire du cirque. Le Membre Fantôme est née de l’envie de partager ces expériences de blessures, sans pathos et de voir au-delà des paillettes et des sourires. Avec Fabien Milet, Madeg Menguy, puis rejoins par Silvana Sanchirico (pour remplacer Thibault Clerc), ils dessinent un spectacle sur la vie et les blessures des artistes de cirque.

Toulouseblog vous invite à découvrir ce spectacle le 22 novembre au Bascala !