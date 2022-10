Concours : Gagnez vos places pour Groundation au Bikini Toulouse !

Partager Facebook

Le groupe Groundation sera en concert le mercredi 2 novembre 2022 au Bikini Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Formé en 1998, GROUNDATION compte parmi les légendes du reggae mondial. En 2018 le groupe mythique de reggae jazz californien se reforme autour de son leader HARRISON STAFFORD. Celui-ci s’entoure de la crème des musiciens issus comme lui de la prestigieuse Sonoma State University. Un son reggae toujours empreint de jazz additionné à cette nouvelle génération qui insuffle son talent et sa créativité et vient honorer la réputation qui a façonné GROUNDATION depuis sa genèse.

Après plus de deux décennies et neuf albums studio, GROUNDATION, qui a contribué à définir le reggae roots américain, est de retour avec son 10e album studio “ONE ROCK”. Comme pour toutes les sorties de GROUNDATION, cet album a été enregistré de manière strictement analogique sur une bande 2”, avec JIM FOX (Lion and Fox Studios) pour l’enregistrement et le mixage.

Le groupe sera en Europe pour présenter ce nouvel album cet automne avec un passage au Bikini le 2 novembre. Toulouse Blog vous offre des places !

Plus d’infos : www.lebikini.com