Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



Découvrez « De la Fontaine à Booba » de Valentin Martinie avec Michaël Delacour et Guillaume Loublier à l’Aria le 3 février prochain . Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Rap et poésie sont-ils si opposés ? Deux amis liés par l’amour du théâtre et de la poésie s’apprêtent à dire un florilège de fables mais la représentation dérape… L’un, classique, respecte le texte à la lettre ; l’autre, moderne, se permet tout pour le rendre accessible et s’exprimer pleinement. Chacun va défendre sa vision à travers les textes : comment dire une fable au théâtre ? Est-ce que La Fontaine a du flow ? Le rap est-il une forme de poésie ? Peut-on rapper un texte en vers ? Est-ce que Booba vaut Baudelaire ? « De la musique avant toute chose « , pourrait-on conclure. C’est vrai pour le rap, c’est vrai pour la poésie, et c’est vrai pour le théâtre !

Découvrez « De la Fontaine à Booba » de Valentin Martinie avec Michaël Delacour et Guillaume Loublier à l’Aria le 3 février prochain . Toulouseblog vous offre vos places !

Infos : http://www.cornebarrieu.fr/aria/