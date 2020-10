Clip : « Pas comme eux » le nouveau titre de Melan !

Partager Facebook

Un clip tourné à la Cité de l’Espace de Toulouse !

Melan a dévoilé le clip de « Pas Comme eux » tourné notamment à la Cité de l’Espace de Toulouse. C’est le nouvel extrait du futur album « Angle Mort » prévu fin novembre 2020.

Le toulousain continue son ascension dans le monde du rap avec ce très attendu nouvel album. On lui doit notamment les opus « Vagabond de la rime », « Abandon sauvage ou encore « Pragma » et tant d’autres. Flow à l’ancienne et texte conscient, Manel alias Melan aime mettre en avant la ville rose dans ses clips : on se rappelle de Passant Passe dans les rues de Toulouse. Pour Pas Comme eux, rendez-vous à la cité de l’espace de Toulouse.