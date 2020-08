Cinéma : Akira ressort dans les salles de Toulouse et alentours

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Excellente nouvelle, le film d’animation japonais culte, Akira de Katsuhiro Otomo (1991) ressort ce 19 aout dans une version 4K dans les cinémas de Toulouse.

Attention chef d’oeuvre culte. Sortie en France en 1991, le long métrage de Katsuhiro Otomo ressort enfin dans les salles dans une très belle version. Tout a déjà été dit sur ce film incroyable qui a marqué des générations entières de cinéphiles. Graphismes révolutionnaires, course poursuite, thématique avant gardiste, ultraviolences, et scènes cultes font entre autres le pédigré d’Akira.

Il est donc temps de revivre cette aventure avant de la voir en version live en 2023 produit par Warner Bros, réalisé par Taika Waititi (Thor 3, Jojo Rabbit..) avec Léonardo Di Caprio dans le cast.

Akira ressort donc en 4K dans plusieurs cinémas de la région toulousaine : le Véo Muret, le Kinepolis de Fenouillet, le Gaumont Labège ou encore le CGR Blagnac. Pour les autres cinémas de Toulouse, une version classique pourra être proposé.

L’histoire : En juillet 1988, une mystérieuse explosion détruit Tokyo, déclenchant la troisième guerre mondiale. 31 ans plus tard, en 2019, Néo Tokyo, la mégalopole construite sur la baie de Tokyo a retrouvé sa prospérité d’antan et se prépare à l’évènement majeur des Jeux olympiques de 2020.

Dans l’ombre, les choses sont moins réjouissantes, le chômage augmente et les actions des dissidents se multiplient, les citadins cherchent leur salut dans les cultes religieux et les drogues. Les plus jeunes se réunissent en gang rebelles et se défient dans d’interminables courses de motos a travers la mégalopole. Au cours d’une de leurs échappées, Kaneda et Tetsuo manquent d’écraser un enfant. Un enfant étrange, au visage de vieillard, appelé n ° 26 Kaneda et ses amis sont arrêtés par la police alors que n ° 26 et Tetsuo, blessé, sont emmenés par l’armée. Tetsuo est prisonnier d’un laboratoire et devient l’objet de tests ultrasecret qui le dotent de pouvoirs surnaturels. C’est là qu’il apprend qui est AKIRA, ce garçon a la force incroyable a l’origine de la destruction de Tokyo, il y a 31 ans.