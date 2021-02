Ciné-Concert La Haine en avril à Tournefeuille

Partager Facebook

Le 15 avril prochain, au Phare de Tournefeuille, près de Toulouse, redécouvrez le film « La Haine » de Mathieu Kassovitz dont c’était le 25e anniversaire en 2020, mise en musique par le groupe anglais Asian Dub Foundation.

On ne présente plus « La Haine », le célèbre film de Mathieu Kassovitz qui sort en 1995 et remporte le César du Meilleur Film Français en 1996. C’est sans surprise que celui-ci touche le mythique groupe londonien Asian Dub Foundation. Après avoir enregistré un album inspiré du film, c’est carrément tout le long métrage que Asian Dub Foundation décide de mettre en musique. 17 titres à découvrir en live dans les salles version ciné-concert qui renforcent l’ambiance et accentuent les tensions qui caractérisent « La Haine ».

L’histoire commence en 2001 à Londres lorsque Asian Dub Foundation décide de revisiter la bande-originale de « La Haine » au Barbican Centre. Onze ans après, Steve Savale, le guitariste du groupe, reçoit un appel de Fabien Riggall, fondateur du Secret Cinema à Londres, toujours sous le charme de ce ciné-concert auquel il avait assisté en 2001. Depuis ce jour, Fabien Riggall rêve de reproduire cet événement. Il propose alors à Asian Dub Foundation de jouer son ciné-concert au Broadwater Farm Estate où, l’été précédent, de violentes émeutes avaient éclaté après qu’un habitant du quartier ait été abattu par la police.

C’est ainsi que vit le jour un spectacle qui devait plaire autant aux cinéphiles qu’aux mélomanes. Rendez-vous le 15 avril prochain au Phare de Tournefeuille près de Toulouse.

Cette soirée est proposée par Bako El Mar avec la participation de l’utopie et Visions Musicales.

Réservations : https://web.digitick.com/la-haine-x-asian-dub-fondation-cineconcert-assis-concert-le-phare-tournefeuille-15-avril-2021-css5-bajoelmar-pg101-ri7695381.html