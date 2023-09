Ce mercredi, nocturne dans un marché de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Marché Saint-Cyprien, à Toulouse, organise une grande nocturne à l’occasion de la Coupe du Monde de rugby 2023.

Les événements autour de la Coupe du Monde de rugby continuent dans la ville rose. Après des nocturnes aux Carmes et à Victor Hugo, direction le Marché Saint-Cyprien ce mercredi 27 septembre pour une soirée exceptionnelle de 18h à 23h. Située sur la rive gauche de la ville, c’est la seule halle couverte à avoir conservé son état d’origine. Cette particularité lui apporte une ambiance populaire et conviviale.

Les commerçants et restaurateurs du marché vous donnent rendez-vous pour une soirée conviviale, gourmande et festive ! Dégustation de produits locaux et animations musicales avec Omar Hasan ancien joueur du Stade Toulousain devenu chanteur lyrique…

Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/699057745437127