Blagnac : Avant-Première de Belle et Sébastien en présence de Michèle Laroque et Alice David

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le samedi 1er octobre, le CGR Blagnac organise une avant-première du film Belle et Sébastien Nouvelle Génération en présence du réalisateur Pierre Coté et des actrices Michèle Laroque et Alice David.

La saison des avant-premières continue dans les cinémas de la région toulousaine. Le 1er octobre, c’est un grand film familiale qui sera projeté au CGR Blagnac. Pierre Coré ( Sahara, l’aventure des Marguerites..) présentera Belle et Sébastien Nouvelle Génération. Un adaptation moderne et contemporaine de l’oeuvre de Cécile Aubry. Les actrices Michèle Laroque et Alice David seront de la partie pour cette projection près de Toulouse.

Synopsis : Âgé de 10 ans, Sébastien est un garçon de la ville, passionné de skateboard. Il doit à contrecœur passer les vacances à la montagne, dans les Hautes-Pyrénées, chez sa grand-mère et sa tante. Il doit les aider à faire la transhumance. Le jeune garçon va faire la rencontre d’une grande chienne blanche maltraitée par son maître. Bien décidé à sauver sa nouvelle amie, Sébastien va vivre une incroyable aventure.

Rendez-vous au CGR Blagnac le 1er octobre à 17h. Plus d’infos et réservations : https://www.cgrcinemas.fr/blagnac/