Bande annonce de la série « Montre Jamais ça à Personne » sur Orelsan pour Amazon Prime !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



La nouvelle série documentaire Amazon Original Orelsan – Montre Jamais ça à Personne sera lancée en France en exclusivité sur Amazon Prime Video le 15 octobre.

Amazon Prime Video a annoncé aujourd’hui la date de lancement et dévoilé le trailer et l’affiche officielle de la nouvelle série documentaire Amazon Original, Orelsan – Montre jamais ça à personne. Cette série revient sur l’ascension d’Orelsan et elle est co-réalisée par Clément Cotentin (Bloqués) et Christophe Offenstein (Les Petits Mouchoirs, Blood Ties, Comment c’est loin). En 6 épisodes, cette production originale retrace le parcours du rappeur français qui a rempli les plus grandes salles de concert et dévoile les coulisses de ce succès pour la toute première fois.

A travers de nombreuses archives personnelles et des vidéos filmées et conservées par Clément, Orelsan – Montre jamais ça à personne dévoile l’ascension de l’artiste filmé avec ses proches tels que Skread, Ablaye, Gringe et certains membres de sa famille. La série documentaire comporte aussi des témoignages de plusieurs guests, à l’instar de Soprano, Akhenaton, Oxmo Puccino, Stromaé ou GIMS. Orelsan – Montre jamais ça à personne est le témoignage touchant de Clément, qui a toujours cru que son frère réaliserait son rêve de devenir l’un des rappeurs français les plus reconnus.