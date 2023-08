Avant-première du film Super Bourrés à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’équipe du film Super Bourrés de Bastien Milheau avec Pierre Gommé, Nina Poletto et Vincent Moscato sera au Pathé Toulouse Wilson pour une avant-première exceptionnelle ce 21 aout.

Super-Bourrés reprend l’esprit déjanté d’un film comme SuperGrave de Greg Mottola. Film culte pour toute une génération. Ici, le réalisateur Bastien Milheau raconte la dernière journée de lycée de Janus et Sam. Les deux ami-e-s doivent apporter à boire pour participer à la fête de fin d’année. Alors qu’ils fouillent dans la cave du père de Janus à la recherche de bouteilles, ils font la découverte d’une étrange machine.

Ici, le rêve de ces deux ados est de quitter l’isolement de la campagne avant que tout bascule avec la découverte de cette distillerie artisanale. Toute une aventure folle va débuter où on verra pas mal de guest comme Vincent Moscato, Barbara Schulz, Chicandier ou encore Jean Lassalle. Le film a lui été tourné dans le Gers dans les communes de St Puy, Beaumont, Condom, Gondrin, Jegun, Montréal et La Romieu en août et septembre 2022.

Bref, la sortie de Super Bourrés est prévue pour le 30 aout partout en France et une avant première est organisée au Pathé Toulouse Wilson le 21 aout prochain.