Avant-Première de « Alors on danse » en présence de Michèle Laroque

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Gaumont Toulouse – Labège accueille Michèle Laroque et le chorégraphe Sofiane Chalal pour présenter le film « Alors on danse » le lundi 21 février.

Pour son troisième film comme réalisatrice, Michèle Laroque réunit Isabelle Nanty, Thierry Lhermitte et Patrick Timsit dans « Alors on danse ». Dans ce long métrage, on suit deux soeurs Danie et Sandra, dont la dernière se remet des infidélités de son mari, qui se retrouvent autour d’une passion commune : la danse.

Michèle Laroque présentera cette comédie, adaptée du long métrage britannique Finding Your Feet de Richard Loncraine, au Gaumont Toulouse Labège le 21 février prochain en compagnie du chorégraphe Sofiane Chalal.