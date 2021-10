Angèle de retour en concert à Toulouse en mai 2022

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La chanteuse Angèle est de retour. Après un nouveau single, elle annonce une tournée et un passage au Zénith de Toulouse le 5 mai 2022.

Angèle est l’incarnation parfaite de sa génération, magmatique et syncrétique, où les frontières entre les genres musicaux ne sont plus qu’un souvenir lointain. La Belgique tient son nouveau prodige. Retrouvez Angèle en concert dans toute la France et dans sa ville de cœur, Bruxelles !

La semaine dernière la chanteuse nous a offert le titre « Bruxelles je t’aime » extrait de son deuxième album « Nonante-Cinq » prévu pour le 10 décembre avec notamment un feat avec Damso. Et enfin une tournée partout avec Toulouse le 5 mai 2022.

Réservations sur www.bleucitron.net