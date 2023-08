A Toulouse, une rentrée musicale avec Regarts

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Regarts fait sa rentrée les 8&9 et 15&16 septembre au Bikini Toulouse avec 4 rendez-vous dédiés à la musique électronique.

Et si on prolongeait l’été au mois de septembre dans la salle du Bikini avec l’asso Regarts. Lors de deux weekend musicaux et festifs, les toulousains se plongeront dans le premier rendez-vous « Heures de Pointes » de l’association.

Les heures de pointe sont le nouveau rendez-vous donné aux toulousains.nes qui souhaitent faire durer leur été plus longtemps. A l’inverse de l’expression, ces rendez-vous seront synonymes de fête et un condensé de ce que l’on sait faire de mieux : mettre à l’honneur les musiquesélectroniques (ADN historique de la structure). Aujourd’hui REGARTS c’est aussi un pôle d’accompagnement d’artistes. Pour mettre en avant cette activité́ l’une des soirées au Bikini sera une carte blanche à MANDRAGORA, l’un des artistes qu’accompagne la structure depuis plusieurs années.

Au programme, le 8 septembre, une soirée Techno avec le nouveau live de Ø[PHASE], figure emblématique du label TOKEN RECORD ! Véritable bombe à retardement, il vous fera entrer dans son univers aux sonorités variées, passant d’une dub tech- no à une techno obscure. Il sera au côté d’ORPHEE, savant mixologue de vinyles.

4 soirées, 4 styles !

Puis le 9 septembre, une soirée sous le signe de la fête et du bonheur de célébrer, à l’image de CAMION BAZAR, le duo emblématique de la scène électronique parisienne. Cette nuit sera l’occasion de découvrir leur set en Live, une promesse artistique aussi hybride qu’entrainante. Le duo sera accompagné́ d’ISABELLA, une des figures de proue de la scène barcelonaise.

La semaine suivante, rendez-vous le 15 septembre le live de DJ Mandragora. Il sera accompagné de PROPER LANE, le duo toulousain qui évolue entre beats frénétiques, nappes enivrantes et basses salvatrices.

Enfin, une dernière soirée Techno Rave le 16 septembre. C’est IDENTIFIED PATIENT, un DJ remarquable, spécialisé dans des esthétiques sombres : EBM, wave, techno… qui viendra faire trembler les murs du Bikini. Il sera accompagné́ de la talentueuse artiste marocaine VEL. Elle étonne par sa vision de la techno dans la lignée de sa consœur U.R.TRAX avec qui elle évolue.

Heures de Pointes de Regards

Les 8&9 et 15&16 septembre

Le Bikini – Toulouse

Réservations sur lebikini.com