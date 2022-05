Youssoupha en concert cet automne à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Youssoupha revient sur la scène du Bikini de Toulouse le 6 novembre prochain.

Fier représentant du rap conscient, Youssoupha a imposé en 15 ans son flow et son écriture parmi les plus sûrs du genre. Fils du chanteur zaïrois, Tabu Ley Rochereau, ce franco-congolais porte désormais son rap dans les hautes sphères interstellaires. Ses mélodies et ses punchlines rutilent sur des productions nourries au feu digital, aux instruments traditionnels et aux hybridations house-jazz sud-africaine comme l’amapiano.

Il sera sur la scène du Bikini le 6 novembre 2022 et pour réserver vos places : www.bleucitron.net