Yaniss Odua en concert à Toulouse ce vendredi !

Le chanteur Yaniss Odua sera en concert au Metronum Toulouse ce vendredi 17 mars.

Plus de 20 ans que le chanteur Martiniquais défend, d’une voix convaincante, un reggae bien rodé. Yaniss Odua nous concocte des tubes qui nous font réfléchir et danser. Sans se départir de son optimisme, il expose avec talent et conviction ses positions sincèrement engagées sur de nombreux sujets de société. Il réussit également à développer sa philosophie de vie en évitant l’écueil d’un discours moralisateur. Chacun de ses morceaux laisse en effet transparaître son ouverture d’esprit et sa bienveillance.

Peu d’artistes reggae en France peuvent se targuer d’avoir autant de véritables hits dans leur discographie que Yaniss Odua. « La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert », « Chalawa » (cumulant à eux 3 près de 100 millions de vues sur Youtube) sont autant de big tunes que la foule scande en chœur à l’occasion de ses shows, toujours généreux et dynamiques.

Rendez-vous au Metronum Toulouse ce vendredi 17 mars !

Infos : lemetronum.fr