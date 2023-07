Women Metronum Academy Festival de retour pour une 3e édition !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 3ème du Women Metronum Academy Festival se tiendra du 4 au 7 octobre 2023. Au programme, le public pourra découvrir sur scène Laura Cahen, Thérèse, Pi Ja Ma, Sandra Nkaké, Mafalda High, Roxane de nombreuses guests.

Au début de l’automne, l’un de nos rendez-vous préférés s’installe au Metronum. En quelques jours, la création artistique féminine est célébrée lors de la Women Metronum Academy Festival. Cette nouvelle édition lancera 4 jours de festivités mêlant concerts, dj-sets, rencontres, ciné-club, fresque dans le patio, foodtrucks… sous le signe de la bienveillance, de l’inclusion et de la sororité.

Depuis trois ans, le Metronum porte le projet de la Women Metronum Academy, dispositif de mentorat destiné aux femmes portant un projet en solo dans le champ des musiques actuelles.

Le festival vient clôturer ce programme qui s’est déployé pour la troisième année consécutive sur la saison 2022-2023. Après une année d’accompagnement professionnel, entre séances de coaching, formations personnalisées et résidences artistiques et scéniques, les mentorées de la Women Metronum Academy 2023, Roxane et Mafalda High, monteront sur scène aux côtés de leurs mentores : Laura Cahen et Thérèse, sous l’œil bienveillant de la marraine de cette année, Aloïse Sauvage !

Au programme de cette 3e édition

Mercredi 4 octobre

18h – Table ronde avec les mentores & mentorées de la WMA (Thérèse, Laura Cahen, Roxane et Mafalda High)

20h – Utopia Toulouse-Borderouge : ciné-club

Jeudi 5 octobre

18h – Table ronde avec la marraine & les artistes du festival (Aloïse Sauvage, Sandra Nkaké et La Chica)

20h – Utopia Borderouge : ciné-club

Vendredi 6 octobre

16h – atelier de beatmaking Computer Girls avec SÔNGE

18h30 – Masterclass Sauvage avec Aloïse

19h30 – Sandra Nkaké- SCARS avec La Chica, Frieda, Marion Rampal, Cindy Pooch) + Thérèse + Mafalda High + before & after

Samedi 7 octobre

16h – atelier de beatmaking Computer Girls avec SÔNGE

18h30 – Masterclass Sauvage avec Aloïse

19h30 – Carte blanche à Laura Cahen avec Mélissa Laveaux, Sandra Nkaké, Pi Ja Ma, Juneson) + Pi Ja Ma + Roxane + before & after DJ SÔNGE

Infos et réservations : www.metronum.fr