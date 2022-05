Volbeat en concert au Bikini

Partager Facebook

Découvrez Volbeat en concert ce samedi 28 mai au Bikini de Toulouse.

On dit que si nous en avons fini avec le passé, le passé n’en a jamais vraiment fini avec nous. Pour son septième album, Rewind, Replay, Rebound, le groupe de rock danois Volbeat – Michael Poulsen (guitares/voix), Rob Caggiano (guitares), Kaspar Boye Larsen (basse) et Jon Larsen (batterie) – s’est appuyé sur le son punk ‘n’ roll psychobilly caractéristique de son ADN et pour lequel il est connu. Ils ont renouvelé leur son pour eux-mêmes et pour leur légion de fans inconditionnels en s’inspirant du passé riche et légendaire du rock ‘n’ roll et en lui rendant hommage. Le résultat final permet au groupe d’atteindre un sommet créatif.

Avec leur propre histoire de près de 20 ans, qui comprend des tournées avec Metallica, Motorhead Slipknot et au-delà, plus d’un milliard et demi de streams, une nomination aux Grammy Awards 2014 pour la meilleure performance métal pour « Room 24 » de Outlaw Gentlemen & Shady Ladies, et de multiples victoires aux Danish Music Awards, Volbeat revient avec un album qui, en fin de compte, aidera à inaugurer la montée en puissance du rock ‘n’ roll qui est à la fois attendue depuis longtemps et inévitable. Il vise également à ramener le rock sur le devant de la scène.