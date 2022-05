Vincent Delerm en concert à Toulouse cet automne

Partager Facebook

Pour célébrer ses 20 ans de carrière et à l’occasion de la sortie de son livre-disque 2 albums « Comme une histoire / Sans paroles » (le 28 octobre 2022, tôt Ou tard), Vincent Delerm prolonge la fête initiée au printemps à l’Européen avec dix dates exceptionnelles en France et en Belgique en fin d’année et une nouvelle et dernière date anniversaire à Paris aux Folies Bergère le 13 décembre 2022.

Il passera par la Halle aux Grains de Toulouse le 22 novembre ! Nous on a déjà nos places et vous ?

Réservations : www.bleucitron.net