Un Sunday Time au Bikini avec Joris Delacroix !

Joris Delacroix s’invite au Sunday Live du Bikini ce dimanche 20 mars.

En février, le Sunday Time, la gourmandise electro du Bikini, nous offrait un live d’Etienne de Crecy. Place désormais à une autre figure de cette scène si brillante : Joris Delacroix.

Pianiste depuis sa plus tendre enfance dans le sud de la France et biberonné à la French Touch pendant son adolescence, Joris Delacroix peaufine sa culture musicale au Bar Live à Montpellier avant de signer sur le label nîmois Way Of House. Le succès est très vite au rendez-vous avec son 1er album Room With View (2011), qui marie élégamment musique électronique et sons mélodiques.

La suite, c’est des succès comme avec Night Visions en 2018 mais surtout de nombreuses scènes à travers le monde avec son univers unique entre transe électro et poésie mélodique.

Vous l’aurez compris dimanche 20 mars, direction Le Bikini.