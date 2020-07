Trois premiers noms pour Montauban en Scènes 2021

Partager Facebook

Le festival Montauban en Scènes dévoile les trois premiers artistes reportés pour 2021 : Soprano, Jean-Louis Aubert et Vitaa & Slimane !

Les quatre artistes ont reporté leur présence pour la 7ème édition du festival Montauban en Scènes qui se tiendra du 24 au 27 juin 2021 au cœur du verdoyant jardin des Plantes.

Avec l’annonce de ces premiers noms, l’équipe organisatrice du festival revient avec une ambition toujours plus forte de fédérer son public autour de grands noms de la scène française. Le festival propose, cette année encore, 4 soirées « IN » regroupant 3 artistes. Un esprit festival marqué à un tarif accessible à tous, qui ravira notamment les nombreux festivaliers d’ores et déjà fidèles de l’évènement. 10 noms restent ainsi en attente d’être annoncés prochainement, ainsi que les dates d’ouverture de la billetterie…