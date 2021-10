Toulouse. Le Printemps du Rire dévoile sa 28e édition !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le rire sera de la partie pour la 28e édition du Printemps du Rire à Toulouse du 11 mars au 10 avril 2022. Elodie Poux, Guillermo Guiz, Lecaplain, Alex Vizorek..découvrez les premiers noms !

On attendait les annonces depuis quelques temps déjà, voilà que le Printemps du Rire lève le voile sur sa 28e édition qui aura lieu dès le mois de mars pour 4 semaines. A travers différentes salles toulousaines et de la région, on pourra voir la crème des humoristes actuels mais aussi de belles découvertes comme chaque édition.

En plus des dates, et d’une nouvelle affiche, on connait les premiers noms. Elodie Poux ouvrera le bal le 12 mars puis on aura le droit à Guillermo Guiz (22 mars), Paul Mirabel (24 mars), Alex Vizorek (26 mars), Les Jumeaux (27 mars), Et Tout le monde s’en fout (30 mars), Baptiste Lecaplain (2 avril), Les Larmes de Crocodiles avec Popeck (3 avril), Madame Fraize (5 avril) ou encore le Bajon (6 avril).

Une première salve de noms préfigurant une belle édition pour ce grand rendez-vous du rire !

> Infos et réservations : https://leprintempsdurire.com/