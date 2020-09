Toulouse. BigFlo & Oli s’offrent leur festival !

Partager Facebook

Rose Festival tel est le nom de l’événement de BigFlo et Oli à Toulouse en septembre 2021 !

Ils ne s’arrêtent jamais. Après leur collaboration vestimentaire avec Celio, voilà que les frangins toulousains s’offrent leur festival de musiques actuelles en 2021. Avec la notoriété acquises grâce au succès de leur musique, BigFlo et Oli créent « Rose Festival », en hommage à leur ville natale, et à ne pas confondre avec le festival Rose Béton (festival d’art). Ce festival est en co-production avec les toulousains de Bleu Citron.

Le Festival devait avoir lieu en 2020 (on entendait des bruits sur la semaine actuelle au coeur de la ville rose) mais en raison du COVID 19, il a fallu reprogrammer en 2021. Après plusieurs galères, le lieu est choisi, mais rien n’est annoncé pour le moment. Même si le duo annonce un lieu à 15/20min de Toulouse.

Ce festival sera « éclectique » mais centré sur les musiques actuelles et programmé pour les toulousains. Donc pas uniquement réservé aux amis d duo comme l’explique dans la vidéo de présentation. On espère que la scène locale sera bien représenté pour un festival à Toulouse.

Voici l’annonce de Bigflo & Oli :

« Bienvenue les amis!

Oui ça devient enfin concret!

On organise tout en ce moment avec les équipes et on vous tient au courant au fur et à mesure des avances !

En attendant parlez en a fond autour de vous !!! »

Pour suivre le festival : https://www.instagram.com/rose.festival/

Pour mémoire, les derniers artistes grand public à s’offrir un festival étaient les Chevaliers du Fiel avec la Teuf de Toulouse.