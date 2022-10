Soirée « Les Pépites du Metronum » avec Lonny, Sigal et Meshaï

Pour cette première des Pépites du Metronum, découvrez la folk sensible de Lonny, les chansons entêtantes de Sigal, et la pop éthérée de Meshaï, le tout pour 3 release inédites ce vendredi 14 octobre 2022.

LONNY

Le premier album de Lonny, ourlé de ballades mélancoliques au folk atmosphérique, à la sincérité spontanée et à la pureté intemporelle, fait aisément songer à Joan Baez rencontrant Barbara,ou à Joni Mitchell croisant Patti Smith.

SIGAL

SIGAL est un groupe aux allures bigarrées et au charme contagieux. Un magma de chansons-pop vives et entêtantes, plein de pulsion et d’envie. Cette date au Metronum fête la sortie du premier EP du groupe, “Minotaure”.

MESHAÏ

C’est au coeur des paysages canadiens enneigés, au fil de rencontres et d’expériences inoubliables, que débute le périple musical de deux amis de longue date,Timothée et Hugo. Meshaï naîtra de cette aventure comme une évidence, le nom évoquant en russe le mélange, la confluence de deux âmes.