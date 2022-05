Showcase Weekend des Curiosités ce samedi à Toulouse !

Partager Facebook

Alors que Le Weekend des Curiosités approche à grands pas , le festival vous réserve encore quelques surprises avec une première soirée ce samedi 28 mai.

Pour un aperçu de ce qui attendra le public début juin, Le Weekend des Curiosités investit le centre-ville de Toulouse ce samedi 28 mai et s’associe avec ses boutiques partenaires pour proposer différents showcases, lives et DJ sets gratuits.

Retrouvez pour l’occasion Naconda & Charly.B, WarEnd et Skank à partir de 18h chez Neiwa (7 rue Saint Ursule) & Specimn (4 rue Temponnières) !

La programmation de la 10e édition est officiellement complète :

Kaval, le « King Of Drums » originaire de Toulouse, assurera le warm-up de la soirée de lancement du jeudi 2 juin pour The Absolut Company Creation : BPM x Molécule.

Les artistes Suzuya et Romane ne pourront se produire au festival : ils sont remplacés par Mr GISCARD, et son univers décalé et romantique, & Chien Méchant, duo électro explosif.

Programmation complète :

jeudi 2 juin – 20h à 00h

The Absolut Company Creation : BPM x Molécule

vendredi 3 juin – 18h30 à 5h30

Jacques ◦ Johnnie Carwash ◦ Lewis OfMan ◦ Lombre

Mangabey (live) ◦ MNNQNS ◦ November Ultra ◦ Oden & Fatzo (live)

Chien Méchant ◦ RONI & NSDOS (Nehza Records) ◦ Tour-Maubourg (live) ◦ Visceral

samedi 4 juin – 18h30 à 5h30

Contrefaçon ◦ Godford ◦ Greg & Sylvère (La Créole) ◦ Julien Granel

Lulu Van Trapp ◦ Maxence ◦ Oscar Anton ◦ Quasi Qui ◦ Mr Giscard

The Doug ◦ u.r.trax ◦ Zaho de Sagazan ◦ Zinée

dimanche 5 juin – 15h à 21h

UN*DEUX ◦ Diogo Strausz ◦ Julien Granel (dj set)

Infos & locations sur www.leweekenddescuriosites.com/