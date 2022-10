Shaka Ponk de retour en concert à Toulouse !

Partager Facebook

Après plusieurs années d’absence, 2023 marquera le grand retour de Shaka Ponk. Des shows de pure énergie, Punk et Rock n’Roll dans plus de 40 salles à travers toute la France. Cette fois, ne les ratez sous aucun prétexte car ce sera… THE FINAL FUCKED UP TOUR !

A Toulouse, il faudra se dépêcher à prendre ses places pour le 2 décembre au Zénith. Mise en vente dès le 13 octobre 2022 à 12h sur le site du groupe puis sur tous les réseaux dès le 17 octobre à 10h.

Site officiel : http://shakaponk.com/