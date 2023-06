Que faire pour la Fête de la Musique à Toulouse ?

Partager Facebook

Ce mercredi 21 juin 2023, la Fête de la Musique sera célébré aux quatre coins de Toulouse et de son agglomération. Mais quels sont les concerts à faire ?

Des petits comme des grandes scènes, des premières fois aux groupes les plus confirmés, vos oreilles auront droit de découvrir un maximum de musique dans tous les styles. De quoi bien bien prolonger la semaine dans la fête et en musique !

Voici donc une sélection pour cette Fête de la Musique à Toulouse tout en sachant que de nombreux bars, restaurants ou guinguettes jouent aussi le jeu de cet événement de début d’été !

Les Curiosités prolongent le festival

Les Curiosités célèbrent la Fête de la Musique le 21 juin avec une soirée gratuite spéciale avec Tioma, S.H.A et Mandarine. Il ne faudra pas attendre longtemps pour retrouver l’ambiance de ce weekend au Bikini. Les organisateurs proposent une dernière occasion de faire la fête et de célébrer la musique. Le rendez-vous est à noter dans vos agendas pour le 21 juin prochain avec une soirée gratuite et 3 artistes émergents et prometteurs (comme toujours). De 19h à 23h, cour du Crédit Agricole Toulouse, rue Ozenne.

La Fête de la Musique avec le COMDT au Jardin Raymond VI

Comme chaque année, le COMDT prends ses quartiers au jardin Raymond VI pour une fête qui s’annonce joyeuse et dansante ! Au programme dès 17h, un bal pour enfants, déambulation du Groupe de musique de rue, bal des élèves et des enseignants du COMDT (Chants et danses d’Ariège), concert des élèves (violon, hautbois du Couserans, accordéon, chant, tambour, cornemuse des landes de Gascogne, vielle à roue).

Puis à 21h, le Duo Artense (Basile Brémaud et Hervé Capel) investira la grande scène pour un bal nocturne.

Les Apéros du Petit Bikini

Pour la fête de la musique, le Bikini ouvre sa guinguette à 40 ans de musiques pour préparer un anniversaire exceptionnel qui commencera le 22 juin.

infos : www.lebikini.com

Sur le Quai de la Daurade

Pyroliz s’installe sur la terrasse du Pêcheurs de Sable et vous propose un événement qui mettra en avant la diversité musicale de la scène toulousaine.

Dans le quartier Saint-Aubin

Comme chaque année l’association BVSA organise la fête de la musique en plein air sur la place St Aubin, avec 6 groupes qui se produisent en live sur une scène ouverte en plein air. Avec au programme :

TAK(Post Punk – Toulouse)

DE CLEYRE (Indie Sad punk – Toulouse)

INFLATABLE DEAD HORSE (folk garage – Toulouse)

ARDAN (Cold Punk – Toulouse)

Nights and Daze

LERKA·JO (Fusion Punk – Toulouse)

THE DIOGÈNES (Punk grunge néolibéralicide – Toulouse)

Fête de la musique aux Abattoirs

Les Abattoirs proposent une belle journée musicale débutant à 18h30, dans la salle Piccaso, avec la chorale L’Ebranleuse. Puis de 20h à 23h dans les cours. Sur l’esplanade Daniel Cordier, laissez-vous emporter par le DJ set live de Sound Fari aux sonorités captivantes de hip-hop, funk et afro-beat. Devant le restaurant L’Hémicycle, le groupe South West Trio vous réserve d’agréables surprises avec leur répertoire jazz aux accents occitans.

Au Conseil Général

Le Conseil Général propose comme chaque une belle programmation. On pourra découvrir le concert de la toulousaine Alice Bénar suivi de celui de Djazia Satour.

Plus d’infos : https://www.haute-garonne.fr/

Place Belfort

De 16h à 19h30, 5 artistes issus d’univers rap, rock, jazz ou encore pop se produisent sur scène pour un concert live de 3h ! Et à partir de 19h30, une dizaine de DJ animeront la place.

Déambulation musicale avec Samba Résille

L’association Samba Résille mettra le feu dans les rues toulousaines avec une déambulation musicale dans l’après midi puis en soirée. Vous pouvez venir les voir et les encourager pour la Fête de la Musique mercredi 21 juin prochain.

Ça se passera au Square Charles-De-Gaulle, sur la voie piétonne en début d’après midi – entre 14h et 15h! Métro Capitole.

La suite du programme :

– De 20h à 20h40 ; Vous pouvez retrouver les groupes de batucada jeune rue d’Alsace-Lorraine (à côté du manège côté Jeanne d’Arc)

De 20h45 à 00h ; La compagnie déambule dans les rues de Toulouse, d’Alsace-Lorraine au Square Charles-De-Gaulle

Infos : https://www.facebook.com/sambaresille

Fête de la Musique à L’usine

La salle L’Usine accueille sur scène trois groupes rock et métal issus de ses locaux de répétition: LAST IN SEA, IN RUSH & SCALELESS.

Infos : https://www.lusineamusique.fr/concert/fete-de-la-musique-2023/

Place de l’Europe

L’association Plein Phare propose un grand show de 7h place de l’Europe pour les amateurs de musique Electro. Une ambiance house et techno avec des artistes tels que : Bermude, Drizer – AC, Marcel DK & Roumee.

Espace Roguet

Pour célébrer la musique, Kraken Musique lance son festival : le Kraken Fest ! Cette 1ère édition a été pensé en deux parties :

– de 17h à 19h30h : deux ateliers enfant de 17h à 18h, des Jams (impros de groupe) de 18h à 19h30 ponctuées d’autres animations musicales.

– de 19h30 à 23h30 avec quatre concerts de groupes toulousains et occitans : du rock psyché avec Abyssal Room, du blues rock psyché avec Bloody Roses, du rock alternatif avec The Wooden Pearls, et du punk rock avec Impact.

Infos : https://krakenmusique.com/krakenfest/

Sur l’esplanade Alain Savary

Trois scènes, plus de 8h de musiques et 20 DJ…voilà le programme sur l’esplanade Alain Savary ce mercredi soir. Au programme :

1ère scène :

Audiotec Stage (Techno)

KOIFE (SAGOUIN)

ZLV (COSMIC)

SETHI ONE B2B AMBRTONE [LIVE] (REVE PARTY)

TOTAL REKURT [LIVE] (REVE PARTY)

HYPIJUMP (COSMIC)

THE SLEIPNIR (COSMIC)

ACMAZ (CATHARSIS)

2ème scène :

HIDUP Stage (Hard)

NJARA (CATHARSIS)

LBWSKY B2B LOBOTOMIX (REVE PARTY x TEKNOMAD)

HIDUP (COSMIC)

ROLAND KULE (SAGOUIN)

SHOOTERZ (COSMIC)

SAKPATEK (COSMIC)

KAOTEK SYSTEM (COSMIC)

3ème scène :

DEEP Stage (Deep techno)

HEITZLER (DEEP WASHER)

AYERKO (DEEP WASHER)

PICKLE JUICE (DEEP WASHER)

MORE TBA

Place Arnaud Bernard

Karanage & Kosen organisent la Fête de la musique sur la place Arnaud Bernard Toulouse. Au programme la crème de la crème Drum N Pass dès 18h.

Infos : https://www.facebook.com/events/720534626493670