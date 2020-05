Pomme en concert à Toulouse cet automne

Partager Facebook

La chanteuse Pomme sera en concert au Bikini de Toulouse le 16 octobre 2020.

Claire Pommet (aka Pomme) est une auteure compositrice interprète de 23 ans qui habite entre Paris et Montréal. Son premier album « À peu près » sorti en octobre 2017, suite logique d’ « En cavale » (2016), reçut l’honneur des critiques. Une tournée-fleuve de plus de 300 concerts permit au public de rencontrer la musicienne, mais aussi l’artiste, dans sa vérité pure tout au long des trois dernières années. Le succès est allé grandissant, en atteste un Trianon (Paris) plus que complet le 16 janvier 2019. Son nouvel album, « Les failles », est sorti le 1er novembre 2019 et c’est un grand succès aussi bien critique que public.

On aime Pomme et le Bikini vous propose de la revoir au Bikini en octobre 2020 après un passage réussi le 19 février dernier lors des Curiosités en compagnie de Mauvais Oeil et Renarde.

Pomme en concert à Toulouse

Vendredi 16 octobre 2020

Le Bikini

www.lebikini.com