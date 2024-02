Ninho en concert à Toulouse

Partager Facebook

Ninho passera par le Zénith Toulouse Métropole ce mercredi 28 février 2024 avec son Jefe Airlines tour.

Ninho, recordman du rap et premier artiste français à dépasser les 200 singles certifiés, est de retour avec le « JEFE AIRLINES TOUR » et un nouvel album événement. Lors de sa dernière venu à Toulouse le 22 avril 2022, l’artiste a fait complet au Zénith avec 11 000 personnes. De succès en succès, Ninho sera de nouveau à Toulouse en 2024 pour un show très attendu par ses fans.

En 2023, le rappeur est monté sur la troisième marche du podium dans le classement des disques les plus vendus en France grâce à son quatrième disque, N.I . D’ailleurs, il a reçu en février 2023, la Victoire de la Musique en 2023 pour l’album le plus streamé de l’année. Le Succès est encore plus incroyable depuis le 1er février. Ninho a rempli deux Stade de France en 2h. Soit 160 000 spectateurs pour les dates au printemps 2025. Incroyable !

On aura donc la chance de le voir sur la scène du Zénith Toulouse ce mercredi.

Ninho en concert

28 février 2024

Zénith Toulouse Métropole

Réservations : box.fr