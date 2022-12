Michel Fugain en concert à Toulouse au mois de janvier

Partager Facebook

La chanteur culte Michel Fugain fait son retour sur scène avec plusieurs dates à travers la France grâce au projet « Fugain fait bandapart ». Entouré d’une fine équipe, le créateur du Big Bazard revisitera ses plus grands succès mais aussi nous offrira des versions uniques de morceaux moins connus. Les amoureux de Fugain seront servis.

Michel Fugain explique lui même son projet : « « On sort de cette période avec une grosse envie de se retrouver, de se refaire du bien à l’âme et même mieux qu’avant ! Pour ce nouveau spectacle, aller à l’essentiel, pour moi et pour nous tous, c’était de faire simple, sans falbala, pour que les émotions restent intactes. On a pris des incontournables, des éternelles et des inédites. On a tout mélangé, on a rajouté, réajusté et mis sur pied ce moment de musique, de mots et de chansons qu’on va passer ensemble. Quant à ma bande, je vous jure que c’est une bande pas comme les autres, vraiment à part. Donc très logiquement on s’est dit : Bandapart !… Et hop ! « Fugain fait Bandapart », un spectacle qui a toutes les chances d’évoluer encore et encore… Tant que je serai vivant. »

Rendez-vous au Casino Barrière de Toulouse le 25 janvier 2023.

Réservations : www.bleucitron.net