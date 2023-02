Malaa en live au Bikini ce vendredi !

Partager Facebook

Malaa sera en live lors d’une grande soirée au Bikini Toulouse ce vendredi 17 février.

Le DJ et producteur Malaa joue de son anonymat depuis ses début sur scène en 2015 avec son personnage vêtu d’une cagoule et les sorties régulières de mix sur Soundcloud intitulé « Who Is Malaa ».

Malaa a sortie ses premiers morceaux sur le label Tchami’s Confession avec son premier EP Illicit en 2016, suivi de son énorme single « Notorious » – et n’a pas ralenti depuis.

Parallèlement à son flux constant de sorties, Illegal Mixtapes et NO REDEMPTION (Tchami x Malaa ), Malaa est également connu pour ses remixes dont « Oh Me Oh My (feat. Travis Scott, Migos & G4ish) », « Mind (feat. Kai) » pour Major Lazer et « Afterlife (feat. Stacy Barthe) » de Tchami. ”

Malaa fait de nombreuses tournées avec l’équipe Pardon My French et a joué aux côtés de DJ Snake, Tchami, Rezz, Mercer, etc.Il participe à des festivals mondiaux, notamment Ultra Music Festivals, Holy Ship!, Creamfields, Breakaway, HARD Summer Music Festivals, Moonrise, Spring Awakening et EDC.

Il s’installera au Bikini ce vendredi 17 février pour une grande soirée electro.

Infos : www.lebikini.com