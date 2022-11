Les Wampas en concert ce jeudi au Bikini

Partager Facebook

Le groupe Les Wampas débarque à Toulouse pour un concert au Bikini ce jeudi 3 novembre

En ce début de 21e siècle, Syd Vicious dirige les Etats-Unis et manifestement, in the UK, c’est l’anarchy. Le climat se réchauffe, les pingouins transpirent, l’Amazonie est en flammes, le prix du beurre augmente et, en plus, il fond – justement à cause du réchauffement climatique. Heureusement Les Wampas vont sauver le monde ! Il fallait que quelqu’un s’en occupe. C’est eux.

Voilà un programme exceptionnel pour le nouveau live du groupe Les Wampas. On pourra les découvrir au Bikini ce jeudi 3 novembre !

Les Wampas

Jeudi 3 novembre 2022

Le Bikini

www.lebikini.com