Les Pépites du Métronum avec La Chica, Léonie Pernet et Mafalda High

Le Metronum propose une nouvelle soirée « Pépites »! Ce jeudi 1er décembre, 3 trésors sonores au programme avec La Chica, Léonie Pernet et la toulousaine Mafalda High.

La Chica

D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique Latine. Terre intense et pleine de magie. De l’autre côté, il y a Paris, Belleville. Terre pluriculturelle, urbaine et moderne. À travers sa musique, La Chica réunit ces deux mondes en proposant un collage de textures sonores, empruntées à son héritage traditionnel et diverses influences modernes, en cassant les codes établis. C’est autour du piano et des claviers que s’est créé son univers, mélangeant habilement ses inspirations classiques (comme son amour pour Debussy) avec la profondeur des nappes des synthés analogiques.

Léonie Pernet

Faire cohabiter des univers hétéroclites, c’est la spécialité de Léonie Pernet, sa signature dans sa musique comme dans sa vie. Léonie ose constamment le mélange des genres et multiplie les facettes. Touche à tout insatiable et multi-fonctions, elle s’est adonnée aussi bien à l’organisation de soirées techno-queer-primitives, a sillonné le monde à la batterie pour son compatriote Yuksek, composé de la musique pour le cinéma, s’est fait un nom sur Soundcloud avec ses Mix percutants et très relayés, avant de se jeter toute seule face au public et d’apprivoiser sa propre musique.

Mafalda High

Mafalda High est le nouveau nom de la chanteuse toulousaine Agathe Da Rama. C’est en solo accompagnée de sa Harpe qu’elle vous présentera les morceaux de son premier EP.

Infos et réservations : https://lemetronum.fr/