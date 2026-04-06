Les Négresses Vertes en Concert à Toulouse : L’Événement Musical Incontournable d’Avril 2026 à L’Interférence

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L’esprit guinguette, l’énergie punk et les rythmes chaleureux de la Méditerranée s’apprêtent à faire trembler l’agglomération toulousaine ! Ce jeudi 9 avril 2026, la salle de L’Interférence à Balma accueille un monument de la scène musicale : Les Négresses Vertes. Si vous cherchiez la sortie idéale pour vibrer et chanter à tue-tête ce printemps, ne cherchez plus. Entre nostalgie joyeuse et dynamisme intact, ce concert s’annonce déjà comme l’un des temps forts de la saison culturelle en Occitanie.

Le Retour d’une Icône de la Musique Française

Issu de la bouillonnante mouvance punk et alternative de la fin des années 80, le groupe Les Négresses Vertes a rapidement su s’imposer comme l’un des représentants les plus emblématiques de la musique française, et ce, bien au-delà de nos frontières.

Qui n’a jamais fredonné leurs hymnes intemporels ? De leurs débuts fulgurants avec des morceaux devenus cultes à leurs albums majeurs comme Famille Nombreuse (1991), Zigzague (1995) ou encore Trabendo (1999), la formation a su créer un style unique. Une alchimie parfaite entre la chanson réaliste, le rock alternatif, la musique tzigane et les influences raï. Le public toulousain, toujours friand d’authenticité et de métissage culturel, se reconnaîtra sans mal dans l’esprit fédérateur de leurs textes et la folle générosité de leurs performances scéniques.

Une Tournée Interminable qui fait étape à Balma

Séparé en 2001, le groupe a fait le bonheur de ses fans en annonçant sa reformation en 2018. Depuis, c’est un véritable raz-de-marée : une tournée triomphale de plus de 350 dates qui a écumé les festivals et les salles de l’Hexagone jusqu’à la fin de l’année 2024.

Après une pause bien méritée, la tournée reprend de plus belle en 2026, prouvant que la ferveur autour du groupe est restée intacte. Sur scène, l’équipe est prête à en découdre avec un line-up redoutable :

Stéfane Mellino (Guitare, Chant)

François Tousch (Accordéon, chœurs)

Iza Mellino (Percussions, chœurs)

Mich Ochowiak (Trompette, chœurs)

Gwen Badoux (Trombone, chœurs)

Matthieu Rabaté (Batterie)

L’Interférence : Le Nouveau Cœur Battant des Nuits Toulousaines

Pour accueillir un tel événement, il fallait un lieu à la hauteur. C’est L’Interférence, située à Balma, qui a été choisie pour cette date exceptionnelle. Cette salle, qui s’impose de plus en plus comme un passage obligé pour les artistes en tournée dans la Ville Rose, offre une acoustique et une proximité avec le public idéales pour profiter pleinement de la world music et du funk décomplexé des Négresses Vertes.

Que vous soyez un fan de la première heure ou que vous souhaitiez découvrir l’énergie scénique d’un groupe qui a marqué l’histoire de la musique, ce concert est une occasion à ne pas manquer.

Informations Pratiques et Billetterie

Les places pour ce concert très attendu s’écoulent rapidement. Nous vous conseillons de réserver vos billets au plus vite pour ne pas rater cette soirée mémorable !

Événement : Concert des Négresses Vertes (Placement Libre – Debout)

Date : Jeudi 9 avril 2026

Lieu : L’Interférence , Balma (31130) – Agglomération de Toulouse

Horaires : Début du concert à 20h00

Tarifs : À partir de 35 €

Pour réserver vos places et obtenir plus de détails, accédez directement à la billetterie officielle :

Billetterie – Les Négresses Vertes à L’Interférence le 9 avril 2026