Le trio Samarabalouf cette semaine à Toulouse

Du mardi 1er au jeudi 3 mars, le trio Samarabalouf prendra possession du Bijou de Toulouse pour une série de concerts.

Un trio à l’énergie débordante et communicative. De la guitare manouche jouée de mains de maître par François Petit accompagné par Léo Ferdinand Cornélius Mathieu au violon et à la mandoline et par Phyllipa Scammell au violoncelle et à la contrebasse.

Un trio de cordes, donc, au service d’un swing acoustique unique en son genre ! On frémit, on tape des pieds ou des mains et on regrette, encore une fois, une salle exclusivement assise. Qu’importe : quand l’énergie est là, on la partage ! Et quel partage !!

Infos et réservations : www.le-bijou.net