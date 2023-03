Le Toulouse Con Tour en concert au Bascala !

Partager Facebook

Ce samedi 11 mars 2023, le Toulouse Con Tour, soit Mengo, Yvan Cujious et Magyd Cherfi , donne rendez-vous au public au Bascala Bruguières.

Le TOULOUSE CONTOUR (TCT), c’est trois tronches, trois styles, trois histoires, trois voix unies par l’amour de la chanson d’abord, celui de le partager ensuite. Le TCT, c’est Art Mengo, Yvan Cujious et Magyd Cherfi, trio incongru de jeunes quinquas, jamais partis mais toujours revenus… Ensemble, ils sont un peu plus que Toulouse, ils sont le chaînon manquant entre la chanson d’hier et le groove du moment. Sur leur album, ils ravivent la chanson française que l’on aime (Cabrel, Ferrer et d’autres…) avec l’aide de Clément Libes (réalisateur d’albums pour Bigflo et Oli, Soprano mais aussi Christophe, Tim Dup ou Kyan Kojandi…) qui les révèle sensibles à l’air du temps, aux airs tout court, au goûts des mots.

. Irrésistibles, ils redonnent un souffle aux plus grands auteurs et rient d’être à leurs chevilles. Les Ferrer, les Cabrel, les Nougaro, les Perret. Les moins connus aussi. Les Juliette, les Vassiliu, les Marcel Amont.

Ils s’attaquent aux tubes, ceux de Gold, Mader ou Groscolas. Leur spectacle rend hommage au patrimoine qui les a bercés et porte la mélancolie ravageuse de l’âge que l’on croit ingrat. Car oui, le TCT c’est aussi la leçon retenue des aventureuses amoureuses, le pas prudent de « loosers » magnifiques qui rient d’y croient encore, feignant le muscle qu’a fondu et les tablettes qu’ont ramollies.

Le TCT, c’est un show à l’américaine. Total. On rit, s’émeut, écoute et puis applaudit de bon coeur. Michel, Yvan, Magyd apparaissent tour à tour, alternant chants choraux et solos, chansons personnelles et reprises, moments d’émotions et saillies plus cyniques, premier et second degrés. Entre les chansons, ce sont les joutes qui pimentent le spectacle, installant la complicité évidente de tous ceux qui sont nés quelque part et se retrouvent ailleurs. Ils égrènent les époques, les styles, les accents, tout un patrimoine qui fait la diversité tant espérée par les hommes.

Infos : https://spectacles.le-bascala.com/