Le groupe Sabotage fête 10 ans de rock à Toulouse

Sabotage prend place au Connexion Live Toulouse ce vendredi 19 janvier pour fêter leur 10 ans !

Soirée exceptionnelle ce vendredi. Le groupe toulousain Sabotage vient célébrer son anniversaire au Connexion Live avec 2h de show et de rock’n roll. L’occasion parfaite de redécouvrir en live leur premier album et sa série de chansons made in 70s dans la grande tradition des grands groupes cultes de cette période. Loup Malevil au chant, Félix Jordan à la guitare, Benjamin Brembilla à la batterie, Dominique Remaury à la basse et Maxime Dayre à la guitare nous percutent façon grand huit musical.

Ce vendredi , il y aura des riffs, des solos, une voix puissantes et une ambiance énorme au Connexion Live !

Réservations : www.helloasso.com/associations/loup-des-villes-production/evenements/sabotage-10-years-of-rock-n-roll-19-01-2024-tlse