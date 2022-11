Le Bascala lance les Scènes découvertes !

Partager Facebook

Ce vendredi 25 novembre, avec la soirée Scène Découverte, le Bascala de Bruguières nous propose de découvrir de nouveaux talents : Blue Jay, Dan et Les Baltringues.

Les scènes découverte du Bascala c’est l’occasion de passer une bonne soirée entre amis ou en famille tout en soutenant les jeunes artistes !

Lors de la saison précédente, vous avez pu faire la connaissance de Lisaa, Laurine Juno, Juline, Dorian Ruiz, Gabryël ou encore Pascal Zenou.

Pour la première édition du 28 octobre, découvrez les artistes suivants : Blue Jay, Dan et Les Baltringues.

BLUE JAY

Accompagnée de ses musiciens, la chanteuse toulousaine nous transporte dans son univers intérieur.

Inspirée par des artistes comme Daughter ou Holly Humberstone, sa musique pop alternative nous propose un voyage à travers des paysages changeants : ensoleillés et dansants ou lunaires et profonds, mais toujours teintés de douceur et de poésie.

Après ses deux premiers EP ‘Madness’ et ‘Holding Light’ sortis en 2021, Blue Jay prépare son premier album, ‘Chrysalis’, prévu pour début 2023.

DAN

DAN s’illustre dans sa musique pop en associant rnb, soul, gospel, hip-hop et trap. «DAN Live experience» est un show à-bloc énergique et saisissant, qui laisse son public conquis. DAN est un artiste pop-rnb dont l’univers relis la pop afro-américaine, la soul et le gospel avec la musique d’aujourd’hui. Entouré de ses musiciens ou seul sur scène, DAN enchaîne des concerts dans des salles notables sur Toulouse et autres telles que Le Métronum, Le Bikini, Le Connexion Live, Altigone. D’autres dates suivront au cours de la saison. + d’infos sur le-bascala.com et sur Facebook et Instagram !

LES BALTRINGUES

Hip-rock-électro-punk festif arc-en-ciel et multipluriel, survitaminé pour te faire danser ton popoboule ! Les Baltringues galopent ventre à terre sur des poneys nucléaires, et leurs habits de lumière leur donnent la clé du voyage sans gravité. Entre les rîmes d’un reggae, d’un rock musette vitaminé, d’un vieux punk bien saturé. Ou du poum tchac d’un hip-rock façon BTP.

C’est sûr, même ta grand-mère elle va kiffer l’univers de ces lascars aussi différents que mal assortis, bien décidés à vous faire moover your body !

