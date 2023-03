Jeff Mills de retour à Toulouse au printemps

Partager Facebook

Le 8 avril prochain, Jeff Mills prendra place sur la scène du Bikini de Toulouse.





Profondément habité par la science-fiction, le DJ, producteur et artiste Jeff Mills en adopte d’emblée les idées, les concepts, les histoires et l’esthétique. Pour lui, l’espace est une obsession et sa musique devient presque une science-fiction musicale. À la conquête de l’espace, sa musique incarne le futur tout en respectant le passé et en restant bien dans le présent.

Lorsqu’il fonde son propre label Axis en 1992 – un logo composé de quatre triangles pointant vers un centre invisible -, Mills prend le principe de rotation du système solaire comme esthétique, concept et modèle de créativité. Dès le début, ses premières sorties explorent des thèmes futuristes et de science-fiction tels que « Mutant theory », « Tomorrow », « Art / UFO », « Time Machine » et « Alpha Centauri ».

Pour Jeff Mills, le futur est un puissant moteur de création qui explique l’activité incessante de l’artiste. Rendez-vous au Bikini le 8 avril prochain.

Réservations : www.lebikini.com