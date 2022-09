Gogo Penguin au Bikini : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Le groupe Gogo Penguin sera en concert au Bikini le 6 octobre prochain pour Jazz sur son 31. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

GoGo Penguin est salué dans le monde entier comme un groupe électrisant, un collectif innovant qui associe la culture électronique et la musique de clubs à des influences minimalistes, jazz et rock pour créer une musique allant du dancefloor jusqu’à des mondes intérieurs méditatifs et ainsi, nous transporter dans des univers complètement nouveaux.

Pour cette tournée, ils interprètent la musique de leur album éponyme (« GoGo Penguin », 2020 paru sur le label Blue Note), de nouveaux morceaux ainsi que des titres phares issus de leur catalogue. 2022 marque également les débuts en tournée du batteur Jon Scott, qui apporte son style propulsif unique à la musique exaltante du trio basé à Manchester.

Toulouse Blog et le Bikini vous offrent des places pour le concert de Gogo Penguin le 6 octobre !

Réservations : www.lebikini.com